ООО Центр дерматология
Общая информация
«Центр дерматология» был создан в июне 2004 году и имеет узкую специализацию — дерматология, венерология, косметология (клиника лазерной косметологии), гинекология. Одним из приоритетных направлений «Центра дерматологии» является диагностика и лечение кожных заболеваний и инфекций, передающихся половым путем.
Среди специалистов «Центра дерматологии» – доктора медицинских наук и врачи высшей категории. При диагностике и лечении используются последние разработки мировой медицины, такие как:
- радиоволновая дерматокоррекция
- лазерное удаление
- видеодерматоскопия
- лазеротерапия
Директор — Михайлов Сергей Анатольевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Щапова, д. 26 корп. А офис 309
- Телефон: (843) 267-60-77
- Email: derm-center@rambler.ru
- Сайт: www.derm-center.ru
Дата последнего обновления: 23.11.2018