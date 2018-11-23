ООО Центр дерматология

Общая информация

«Центр дерматология» был создан в июне 2004 году и имеет узкую специализацию — дерматология, венерология, косметология (клиника лазерной косметологии), гинекология. Одним из приоритетных направлений «Центра дерматологии» является диагностика и лечение кожных заболеваний и инфекций, передающихся половым путем.

Среди специалистов «Центра дерматологии» – доктора медицинских наук и врачи высшей категории. При диагностике и лечении используются последние разработки мировой медицины, такие как:

радиоволновая дерматокоррекция

лазерное удаление

видеодерматоскопия

лазеротерапия

Директор — Михайлов Сергей Анатольевич

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