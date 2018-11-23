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ООО Центр дерматология

Медицина, Частные клиники

Общая информация

«Центр дерматология» был создан в июне 2004 году и имеет узкую специализацию — дерматология, венерология, косметология (клиника лазерной косметологии), гинекология. Одним из приоритетных направлений «Центра дерматологии» является диагностика и лечение кожных заболеваний и инфекций, передающихся половым путем.

Среди специалистов «Центра дерматологии» – доктора медицинских наук и врачи высшей категории. При диагностике и лечении используются последние разработки мировой медицины, такие как:

  • радиоволновая дерматокоррекция
  • лазерное удаление
  • видеодерматоскопия
  • лазеротерапия

Директор — Михайлов Сергей Анатольевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Щапова, д. 26 корп. А офис 309
  • Телефон: (843) 267-60-77
  • Email: derm-center@rambler.ru
  • Сайт: www.derm-center.ru

Дата последнего обновления: 23.11.2018

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