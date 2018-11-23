ООО Пикассо
Общая информация
Всероссийская сеть независимых центров рентгенодиагностики «Пикассо».
«Пикассо» предоставляет услуги в области рентгенодиагностики для стоматологов, оториноларингологов и челюстно-лицевых хирургов. В центрах «Пикассо» проводится порядка 56 видов услуг. Работает штат опытных медицинских сотрудников, профессионалов в рентгенологии.
Сеть представлена в 20 городах России и насчитывает более 150 независимых центров.
Директор — Дзугаев Вахтанг Казбекович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58
- Телефон: (843) 518-80-60
- Сайт: www.picasso-diagnostic.ru
Дата последнего обновления: 23.11.2018