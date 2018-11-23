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ООО Пикассо

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Всероссийская сеть независимых центров рентгенодиагностики «Пикассо».

«Пикассо» предоставляет услуги в области рентгенодиагностики для стоматологов, оториноларингологов и челюстно-лицевых хирургов. В центрах «Пикассо» проводится порядка 56 видов услуг. Работает штат опытных медицинских сотрудников, профессионалов в рентгенологии.

Сеть представлена в 20 городах России и насчитывает более 150 независимых центров.

Директор — Дзугаев Вахтанг Казбекович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ибрагимова, д. 58
  • Телефон: (843) 518-80-60
  • Сайт: www.picasso-diagnostic.ru

Дата последнего обновления: 23.11.2018

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