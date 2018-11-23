ООО Знакомый доктор

Общая информация

Стоматологическая клиника «Знакомый доктор» предлагает множество лечебно-диагностических услуг клиентам, страдающим от заболеваний полости рта. Для оказания помощи используется инновационное оборудование. Процедуры проводятся без дискомфорта и боли. Гарантируется полная инфекционная безопасность за счет тщательной дезинфекции и стерилизации инструментария, помещений и аппаратуры. Врачи стоматологической клиники «Знакомый доктор» регулярно повышают свою квалификацию, подтверждают уровень квалификации сертификатами и дипломами. Лечение проводится в индивидуальном порядке. Комплекс лечебных мер составляется с учетом заболевания пациентов и особенностей его организма.

На базе стоматологической клиники «Знакомый доктор» проводится лечение кариеса, лечение кариеса молочного зуба, рентгенодиагностика, профессиональная чистка (глубокое фторирование, удаление твердого и мягкого налета), отбеливание ZOOM 3, удаление, металлокерамика, безметалловая керамика, брекеты (исправление прикуса), имплантаты.

Директор — Ахмедов Тимур Равшанович

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