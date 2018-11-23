ООО Семейная клиника

Общая информация

«Семейная клиника» — сеть медицинских клиник в Казани. Главным направлением медицинских клиник является оказание профессиональной медицинской помощи, доступной каждому.

Специалисты проводят тщательное обследование, оказывают грамотную консультационную помощь и проводят лечение таких направлений как: педиатрия, хирургия, гинекология, офтальмология, неврология, отоларингология, дерматология, аллергология, гастроэнтерология, внутренние болезни и другие. В кабинете иммунопрофилактики и ребенку, и взрослому можно сделать все прививки по Национальному календарю от гриппа, туберкулеза, полиомиелита и других заболеваний, а также дополнительные прививки, в том числе и для поездок на отдых. Каждому пациенту предоставляется возможность прохождения функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ), сходить на процедуру массажа, провести разнообразные медицинские манипуляции, в том числе и исследование пищевода и желудка с помощью гастроскопа.

Директор — Шагова Ольга Владимировна

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