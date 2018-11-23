ООО Семейная клиника
Общая информация
«Семейная клиника» — сеть медицинских клиник в Казани. Главным направлением медицинских клиник является оказание профессиональной медицинской помощи, доступной каждому.
Специалисты проводят тщательное обследование, оказывают грамотную консультационную помощь и проводят лечение таких направлений как: педиатрия, хирургия, гинекология, офтальмология, неврология, отоларингология, дерматология, аллергология, гастроэнтерология, внутренние болезни и другие. В кабинете иммунопрофилактики и ребенку, и взрослому можно сделать все прививки по Национальному календарю от гриппа, туберкулеза, полиомиелита и других заболеваний, а также дополнительные прививки, в том числе и для поездок на отдых. Каждому пациенту предоставляется возможность прохождения функциональной диагностики (ЭКГ, УЗИ), сходить на процедуру массажа, провести разнообразные медицинские манипуляции, в том числе и исследование пищевода и желудка с помощью гастроскопа.
Директор — Шагова Ольга Владимировна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420139, Татарстан респ, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 50 пом. 1036
- Телефон: (843) 209-00-62
- Email: zdbebe@mail.ru
- Сайт: www.helfbebe.ru
Дата последнего обновления: 23.11.2018