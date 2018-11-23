Medclinic
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Медицинский центр Medclinic ведет свою деятельность согласно мировым стандартам качества медицинских услуг.
Учреждение функционирует как диагностический центр, медицинский центр и медицинская лаборатория, где работают врачи различных специализаций, в том числе кардиологи, гинекологи и аллергологи.
Директор — Галеев Салават Равилевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, Татарстан респ, г. Казань, ул. Авангардная, д. 143 офис 94
- Телефон: (843) 263-10-10
- Email: info@medclinic-ru.com
- Сайт: medclinic-ru.com
Дата последнего обновления: 23.11.2018