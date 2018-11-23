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Medclinic

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Медицинский центр Medclinic ведет свою деятельность согласно мировым стандартам качества медицинских услуг.

Учреждение функционирует как диагностический центр, медицинский центр и медицинская лаборатория, где работают врачи различных специализаций, в том числе кардиологи, гинекологи и аллергологи.

Директор — Галеев Салават Равилевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, Татарстан респ, г. Казань, ул. Авангардная, д. 143 офис 94
  • Телефон: (843) 263-10-10
  • Email: info@medclinic-ru.com
  • Сайт: medclinic-ru.com

Дата последнего обновления: 23.11.2018

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