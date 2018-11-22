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ООО Казанская клиника

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Лечебный диагностический центр «Казанская клиника» – это многопрофильный центр, где ведут прием опытные и высококвалифицированные специалисты. Лечению и выявлению на самых ранних стадиях заболеваний способствует современное диагностическое оборудование и бесценный опыт врачебной практики. Единая комплексная система – диагностика, профилактика и лечение заболеваний позволяет пациентам наблюдаться и решать проблемы связанные со здоровьем, красотой в пределах одного медцентра.

На базе лечебно-диагностического центра «Казанская клиника» проводятся услуги в следующих областях: терапия, травматология, трихология, эндоскопические исследования, психолог, психотерапия, пульмонология, ревматология, оториноларингология, офтальмология, проктология, косметология, массаж, неврология, нефрология, онкология, гинекология, гирудотерапия, дерматовенерология, кардиология, врачебная комиссия, гастроэнтерология, гематология, аллергология-иммунология, ведение беременности, вертеброневрология, функциональная диагностика, эндокринология, УЗИ диагностика, урология, флебология. хирургия.

Директор — Валиева Альфия Фаридовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420034, Татарстан респ, г. Казань, ул. Лушникова, д. 10
  • Телефон: (843) 210-11-06
  • Email: mail@kazan-clinic.ru
  • Сайт: www.kazan-clinic.ru

Дата последнего обновления: 22.11.2018

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