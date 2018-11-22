ООО Казанская клиника
Общая информация
Лечебный диагностический центр «Казанская клиника» – это многопрофильный центр, где ведут прием опытные и высококвалифицированные специалисты. Лечению и выявлению на самых ранних стадиях заболеваний способствует современное диагностическое оборудование и бесценный опыт врачебной практики. Единая комплексная система – диагностика, профилактика и лечение заболеваний позволяет пациентам наблюдаться и решать проблемы связанные со здоровьем, красотой в пределах одного медцентра.
На базе лечебно-диагностического центра «Казанская клиника» проводятся услуги в следующих областях: терапия, травматология, трихология, эндоскопические исследования, психолог, психотерапия, пульмонология, ревматология, оториноларингология, офтальмология, проктология, косметология, массаж, неврология, нефрология, онкология, гинекология, гирудотерапия, дерматовенерология, кардиология, врачебная комиссия, гастроэнтерология, гематология, аллергология-иммунология, ведение беременности, вертеброневрология, функциональная диагностика, эндокринология, УЗИ диагностика, урология, флебология. хирургия.
Директор — Валиева Альфия Фаридовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420034, Татарстан респ, г. Казань, ул. Лушникова, д. 10
- Телефон: (843) 210-11-06
- Email: mail@kazan-clinic.ru
- Сайт: www.kazan-clinic.ru
Дата последнего обновления: 22.11.2018