ООО Клиника инновационной медицины
Общая информация
Клиника инновационной медицины «КИМ» оборудована высокотехнологичной медицинской аппаратурой. На базе клиники принимает кардиолог, невролог, травматолог, ревматолог, вертеброневролог, мануальный терапевт, онколог. Предлагается лечение миомы матки, лечение метастазов в кости, медикаментозное прерывание беременности, лечение методом ФУЗ аблации.
Проводятся анализы (бактериологический анализ микоплазмы и уреаплазмы, клинические анализы мочи, клинические анализы крови, анализ отделяемого половых органов, микроскопическое исследование мазка), диагностика (диагностика анемии, диагностика женского здоровья, оценка функции надпочечников, функции щитовидной железы, функции репродуктивной системы). В услуги входит МРТ, УЗИ органов брюшной полости, молочных желез, почек и надпочечников, мочевого пузыря, мошонки, органов малого таза.
Директор — Насруллаев Мурад Магомедович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420133, Татарстан респ, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1 пом. 37
- Телефон: (843) 216-16-43
- Сайт: kim-mrt.ru
Дата последнего обновления: 15.11.2018