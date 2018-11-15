ООО Казанская неотложка
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Казанская неотложка – коммерческая служба выездной медицинской помощи.
В спектр услуг входит:
- вызов врача на дом;
- забор анализов на дому;
- медицинская транспортировка;
- снятие интоксикации;
- медицинское сопровождение мероприятий.
Директор — Эйдлин Григорий Пенич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Халитова, д. 8 литера "Б" офис 1-2
- Телефон: (843) 222-01-03
- Email: info@03kazan.ru
- Сайт: www.03kazan.ru
Дата последнего обновления: 15.11.2018