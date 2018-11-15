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ООО Казанская неотложка

Медицина, Частные клиники
ООО Казанская неотложка Фото: 03kazan.ru

Общая информация

Казанская неотложка – коммерческая служба выездной медицинской помощи.

В спектр услуг входит:

  • вызов врача на дом;
  • забор анализов на дому;
  • медицинская транспортировка;
  • снятие интоксикации;
  • медицинское сопровождение мероприятий.

Директор — Эйдлин Григорий Пенич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420088, Татарстан респ, г. Казань, ул. Халитова, д. 8 литера "Б" офис 1-2
  • Телефон: (843) 222-01-03
  • Email: info@03kazan.ru
  • Сайт: www.03kazan.ru

Дата последнего обновления: 15.11.2018

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