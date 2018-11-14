ООО Реацентр
Общая информация
На базе оздоровительной клиники «Реацентр» предлагается электроэнцефалография (ЭЭГ), диагностическое обследование, тейпирование артикуляционной мускулатуры, логопедический массаж (улучшает функцию глотания/ жевания, нормализует слюнотечение, тонус артикуляционной мускулатуры), рефлекторная коррекция дисфункций позвоночника, занятия с психологом, с врачом-дефектологом, линейный массаж конечностей.
Проводятся занятия с логопедом (расширение словарного запаса пациента, развитие речи, постановка звуков), микротоковая рефлексотерапия (активизация речевых зон мозга, учебных зон мозга, моторных зон мозга, стабилизация стволовых структур, мышечного тонуса, активизация мозжечка). Принимает врач-невролог.
Директор — Хисамова Альбина Вадимовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 14
- Телефон: (843) 236-71-11
- Сайт: www.reacenter.ru
Дата последнего обновления: 14.11.2018