ООО Казанский гомеопатический центр

Общая информация

КГЦ, Казанский гомеопатический центр предлагает свои услуги на коммерческой основе. Создавая центр, организаторы старались воспроизвести в нем атмосферу, которая характерна гомеопатическим центрам Германии 18 века – солидность и покой. Учреждение является единственным городским многопрофильным медицинским центром, в котором реализуется не только обычное, но и гомеопатическое лечение.

В центре открыто два отделения – для детей и взрослых. Прием ведут следующие специалисты: врач электропунктурной диагностики, врач ультразвуковой диагностики, остеопат, гомеопат, гирудотерапевт, хирург, ревматолог, уролог, пульмонолог, гастроэнтеролог, диетолог, отоларинголог, эндокринолог детский, эндокринолог взрослый, дерматовенеролог, гинеколог-эндокринологаллерголог-иммунолог, детский хирург-ортопед, акушер-гинеколог, детский невролог, взрослый невролог, кардиолог, терапевт, педиатр.



Предлагаются услуги в области радиохирургии (папилломы, кондиломы, полипы, родинки, бородавки), внутривенные и внутримышечные инъекции, блокады, гомеоминиатрия, китайская терапия Ци Сюэ Тун. Проводятся все виды массажа, гирудотерапия, вакцинация для путешественников, пожилых, беременных, взрослых и детей, аллерген-специфическая иммунотерапия, частотно-резонансная, индикционная, биорезонансная терапия, аудиометрия, спирография. Пациенты имеют возможность сдать в центре и на дому различные виды анализов.

Директор — Фомина Марина Вилениновна

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