ООО Фарм-т
Медицина, Частные клиники
Общая информация
«Фарм-т» – это медицинский лечебно-диагностический центр, предоставляющий полный спектр медицинского обслуживания.
В центре предлагается следующий комплекс медицинских услуг:
- медицинские осмотры и справки для взрослых и детей (справка в ГИБДД, справки на работу и учебу, медицинские книжки, санаторно-курортные карты);
- консультации специалистов для детей и взрослых (гинеколог, уролог, проктолог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики, гастроэнтеролог, кардиолог, отоларинголог-ЛОР, терапевт, хирург, эндокринолог и др.);
- диагностические процедуры (ЭКГ, выявление причины гастрита и Хелик-тест, гастроскопия и ФГДС, монитор ЭКГ и АД, рентген, все виды УЗИ, ФВД и др.);
- все виды лабораторной диагностики, процедурный кабинет;
- массаж и лечебная физкультура для взрослых.
Все медицинские услуги, оказываемые медицинским центром, строго соответствуют порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом РФ.
Директор — Хайруллина Гузяль Равилевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 23/6 офис 74
- Телефон: (843) 292‒02‒22
- Email: farmt59@mail.ru
- Сайт: www.фарм-т.рф
Дата последнего обновления: 13.11.2018