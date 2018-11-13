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ООО Фарм-т

Медицина, Частные клиники
ООО Фарм-т Фото: фарм-т.рф

Общая информация

«Фарм-т» – это медицинский лечебно-диагностический центр, предоставляющий полный спектр медицинского обслуживания.

В центре предлагается следующий комплекс медицинских услуг:

  • медицинские осмотры и справки для взрослых и детей (справка в ГИБДД, справки на работу и учебу, медицинские книжки, санаторно-курортные карты);
  • консультации специалистов для детей и взрослых (гинеколог, уролог, проктолог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики, гастроэнтеролог, кардиолог, отоларинголог-ЛОР, терапевт, хирург, эндокринолог и др.);
  • диагностические процедуры (ЭКГ, выявление причины гастрита и Хелик-тест, гастроскопия и ФГДС, монитор ЭКГ и АД, рентген, все виды УЗИ, ФВД и др.);
  • все виды лабораторной диагностики, процедурный кабинет;
  • массаж и лечебная физкультура для взрослых.

Все медицинские услуги, оказываемые медицинским центром, строго соответствуют порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, утвержденным Минздравом РФ.

Директор — Хайруллина Гузяль Равилевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 23/6 офис 74
  • Телефон: (843) 292‒02‒22
  • Email: farmt59@mail.ru
  • Сайт: www.фарм-т.рф

Дата последнего обновления: 13.11.2018

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