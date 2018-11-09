ООО Здравствуйте
Общая информация
Клиника «МАК» (ООО «Здравствуйте») оборудована новейшей аппаратурой, отвечающей основным стандартам безопасности и качества. Принимают врачи высшей категории с большим опытом работы. В клинике «МАК» используются передовые методы.
На базе клиники оказываются услуги в следующих областях: мануальная терапия, психотерапия, ультразвуковая диагностика, вертеброневрология, эндокринология, хирургия, психиатрия, оториноларингология, кардиология, неврология, терапия, гинекология, урология.
Принимает офтальмолог: рефрактометрия, исследование бинокулярного зрения, периметрия, биомикроскопия, скиаскопия, исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам, офтальмоскопия, осмотр периферии глазного дна. Проводится лабораторная диагностика (определение резус-принадлежности, исследование уровня ретикулоцитов крови, общий анализ мочи, исследование кала, исследование крови на вич, биохимические исследования крови, микроскопические исследования, цитологические исследования), функциональная диагностика (экг, спирометрия, аудиограмма).
Директор — Лаптева Екатерина Игоревна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, Татарстан респ, г. Казань, ул. Право-Булачная, д. 47
- Телефон: (843)212-11-10
- Email: online_mak@mail.ru
- Сайт: www.mak-clinic.ru
Дата последнего обновления: 09.11.2018