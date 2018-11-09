ООО Центр новых технологий
Общая информация
Медицинский персонал клиники «Центр новых технологий» оказывает услуги на шестнадцати уникальных стоматологических установках и операционном оборудовании — лидерa мирового стоматологического производства компании Рlanmeca (Финляндия). Клиника использует новейшие цифровые 3D рентген-технологии Рlanmeca с самой низкой эффективной дозой рентген-облучения на 75% ниже, чем у других производителей.
В арсенале Центра собственная зубо-техническая лаборатория — фрезерный CAD-CAM центр, 3D технологии и производство литья для зуботехнических работ.
Услуги: хирургия, эстетическая стоматология, эндодонтия, имплантология, рентгенография, ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия, протезирование, терапия, френулопластика, пломбирование, удаление зубов, отбеливание, лечение кариеса, виниры, брекеты, гигиена зубов, коронки, лечение десен, лечение каналов.
Директор — Андрюхина Наталья Валериевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 16
- Телефон: (843) 562-00-96
- Email: cnt_rsp@mail.ru
- Сайт: www.cntdental.ru
Дата последнего обновления: 09.11.2018