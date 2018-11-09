ООО Центр новых технологий

Общая информация

Медицинский персонал клиники «Центр новых технологий» оказывает услуги на шестнадцати уникальных стоматологических установках и операционном оборудовании — лидерa мирового стоматологического производства компании Рlanmeca (Финляндия). Клиника использует новейшие цифровые 3D рентген-технологии Рlanmeca с самой низкой эффективной дозой рентген-облучения на 75% ниже, чем у других производителей.

В арсенале Центра собственная зубо-техническая лаборатория — фрезерный CAD-CAM центр, 3D технологии и производство литья для зуботехнических работ.

Услуги: хирургия, эстетическая стоматология, эндодонтия, имплантология, рентгенография, ортодонтия, челюстно-лицевая хирургия, протезирование, терапия, френулопластика, пломбирование, удаление зубов, отбеливание, лечение кариеса, виниры, брекеты, гигиена зубов, коронки, лечение десен, лечение каналов.

Директор — Андрюхина Наталья Валериевна

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