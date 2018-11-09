ООО Разумед
Общая информация
Медицинский центр «Разумед» предоставляет высокотехнологичные медицинские услуги диагностики болезней и лечения пациентов.
В центре ведет прием хирург, онколог-гинеколог, маммолог, онколог-хирург, онколог, эндокринолог, дерматовенеролог, анестезиолог, педиатр, кардиолог, терапевт, детский уролог, аллерголог-иммунолог, репродуктолог, гематолог, проктолог, невролог (мануальная терапия, сосудистый невролог, вертеброневролог), нефролог, сосудистый хирург (консервативная минифлебэктомия, склеротерапия). Проводится УЗИ 3D/4D (Фетометрия), определение пола ребенка, ведение беременности, Школа снижения веса, УЗИ сердца, всех органов, МПС, УЗИ ГБС.
Директор — Билалова Эльмира Кадыровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420138, Татарстан респ, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д. 53А пом. 4
- Телефон: (843) 212-23-25
- Email: info@razumed.su
- Сайт: www.razumed.su
Дата последнего обновления: 09.11.2018