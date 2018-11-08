ООО Клиника эстетической медицины и лазерных технологий

Общая информация

Клиника «Джаннис» («Клиника эстетической медицины и лазерных технологий») предлагает помощь профессиональных врачей, которые используют современные технологии лечения и диагностики.

На базе учреждения клиники «Джаннис» проводятся услуги в области пластической хирургии (увеличение ягодиц без операции препаратом на основе гиалуроновой кислоты, подтяжка лица и тела нитями Aptos, блефаропластика, софтлифтинг, лазерный липолиз, отопластика, маммопластика), сосудистой хирургии (лечение венозных трофических язв, склеротерапия варикозных вен, хирургическое удаление варикозных вен, эндовенозная лазерная коагуляция, ЭВЛК с помощью радиальных световодов), хирургии (удаление доброкачественных опухолей, современные малотравматичные методы лечения бедренных, пупочных, паховых грыж и белой линии живота).

Оказывается помощь при кожных заболеваниях (вирусные, грибковые и бактериальные инфекции, доброкачественные новообразования, фотодерматоз, угри, псориаз, зудящие дерматозы).

Принимает косметолог (биоревитализация, уход за чувствительной кожей, инъекции ботулотоксина (Диспорт, Botox, Ксиамин), мезотерапия, лифтинг, аппаратная косметология, программы по телу, биорепарация, плазмолифтинг), акушер-гинеколог (кардиотокография (КТГ), ведение беременности, предупреждение нежелательной беременности, профилактика онкогинекологических заболеваний, стрессовое недержание мочи, безоперационная интимная пластика, хирургическая пластика влагалища и промежности, операции по гинекологии, определение пола будущего ребенка, оперативное лечение недержания мочи).

Ведет прием уролог (короткая уздечка крайней плоти, гидроцеле, варикоцеле, преждевременное семяизвержение, простатит, мужское бесплодие, фимоз, киста семенного канатика), маммолог, онкодерматолог. Проводится широкий спектр лабораторных анализов.

Директор — Кузнецова Жанна Искандэровна

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