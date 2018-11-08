ООО Санаторий-профилакторий Вита

Общая информация

Санаторий-профилакторий «Вита» предлагает эффективный отдых и лечение в городе Бугульма Республики Татарстан. Это многопрофильное лечебно-оздоровительное учреждение, где можно поправить здоровье, поддержать красоту и набраться сил.

К услугам отдыхающих предоставлен широкий спектр лечебных процедур и диагностических средств: лечебные ванны, подводный массаж, душ Шарко, циркулярный душ, парафин, озокерит, грязелечение, физиолечение, лазеротерапия, галокамера, ингаляции, электросветолечение, фитобар, кислородный коктейль, массаж, сауна, бассейн, зал лечебной физкультуры, гинекологические услуги, гирудотерапия, мануальная терапия, подводная вытяжка позвоночника, косметология, процедурный кабинет, на территории санатория имеется парикмахерская, шестиразовое питание, разработаны диетические столы.

Директор — Нуриева Лилия Лиюровна

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