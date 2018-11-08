ООО Рокада Мед
Общая информация
«Рокада Мед» с 1991 года занимается развитием российского рынка стоматологических материалов и оборудования, предлагая комплексные решения для диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний.
Розничная сеть компании представлена в 16 городах России. Головной офис, региональное и оптовое подразделения базируются в Казани. Здесь же оборудован современный логистический центр «Рокада Мед», ежедневно обрабатывающий до 2000 заказов, а также функционирует сертифицированный производителями сервисный центр.
Специалистами стоматологической поликлиники «Рокада-Мед» в Казани также осуществляется лечение заболеваний зубов и десен (терапевтическая стоматология), протезирование зубов, ортодонтическое лечение.
В клинике есть детский стоматологический кабинет, ведет прием детский стоматолог. Во время лечения ребенок может посмотреть мультфильм, а по окончании получает подарок.
Директор — Салеева Гульшат Тауфиковна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 420107, Татарстан респ, г. Казань, ул. Петербургская, д. 26
- Телефон: (843) 570-68-80
- Email: mail@rocadamed.ru
- Сайт: www.rocadamed.ru
Дата последнего обновления: 08.11.2018