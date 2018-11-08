ООО Рокада Мед

Общая информация

«Рокада Мед» с 1991 года занимается развитием российского рынка стоматологических материалов и оборудования, предлагая комплексные решения для диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний.

Розничная сеть компании представлена в 16 городах России. Головной офис, региональное и оптовое подразделения базируются в Казани. Здесь же оборудован современный логистический центр «Рокада Мед», ежедневно обрабатывающий до 2000 заказов, а также функционирует сертифицированный производителями сервисный центр.

Специалистами стоматологической поликлиники «Рокада-Мед» в Казани также осуществляется лечение заболеваний зубов и десен (терапевтическая стоматология), протезирование зубов, ортодонтическое лечение.

В клинике есть детский стоматологический кабинет, ведет прием детский стоматолог. Во время лечения ребенок может посмотреть мультфильм, а по окончании получает подарок.

Директор — Салеева Гульшат Тауфиковна

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