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ООО Клиника семейной медицины

Медицина, Частные клиники

Общая информация

ООО «Клиника семейной медицины» основано в 2005 году.

Услуги клиники:

  • Гинекология
  • Онкология-маммология
  • Ведение беременности
  • Хирургия
  • Урология
  • Нефрология
  • Сосудистая хирургия
  • Генетика
  • Аллергология-имуннология
  • Эндокринология
  • Инфекционист
  • Терапия
  • Пульмонология
  • Отоларингология
  • Дерматология
  • Офтальмология
  • Физиотерапия
  • Ортопедия
  • Массаж
  • Гастроэнтерология
  • Косметология
  • Кардиология
  • Психология
  • Ультразвуковая диагностика
  • Функциональная диагностика
  • Неврология
  • Процедурные манипуляции
  • Эпилептолог
  • Лабораторная диагностика
  • Мануальная терапия
  • Лечение климакса

Директор — Капицкая Елена Борисовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420103, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 48Б каб. 207
  • Телефон: (843) 211-10-11
  • Сайт: www.ksm-kazan.ru

Дата последнего обновления: 06.11.2018

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