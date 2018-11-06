ООО Клиника семейной медицины
Медицина, Частные клиники
Общая информация
ООО «Клиника семейной медицины» основано в 2005 году.
Услуги клиники:
- Гинекология
- Онкология-маммология
- Ведение беременности
- Хирургия
- Урология
- Нефрология
- Сосудистая хирургия
- Генетика
- Аллергология-имуннология
- Эндокринология
- Инфекционист
- Терапия
- Пульмонология
- Отоларингология
- Дерматология
- Офтальмология
- Физиотерапия
- Ортопедия
- Массаж
- Гастроэнтерология
- Косметология
- Кардиология
- Психология
- Ультразвуковая диагностика
- Функциональная диагностика
- Неврология
- Процедурные манипуляции
- Эпилептолог
- Лабораторная диагностика
- Мануальная терапия
- Лечение климакса
Директор — Капицкая Елена Борисовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420103, Татарстан респ, г. Казань, проспект Ямашева, д. 48Б каб. 207
- Телефон: (843) 211-10-11
- Сайт: www.ksm-kazan.ru
Дата последнего обновления: 06.11.2018