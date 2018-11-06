ООО Медикал он груп-Казань

Общая информация

История крупнейшей мировой сети частных медицинских клиник Medical On Group началась в 1987 году в небольшом южном городе Беер-Шева на юге Израиля. Идея врача-уролога о том, что существует решение «мужской проблемы» была соединена с продуманным стратегическим менеджментом и дала потрясающие результаты. Первая клиника корпорации имела узкую специализацию — лечение сексуальных дисфункций у мужчин. Обеспечение полной конфиденциальности клиентов, высокие показатели результативности лечения способствовали росту числа пациентов. Через несколько лет количество клиник, где ведущие урологи Израиля помогали мужчинам вернуться к полноценной жизни, достигло 11, и компания стала лидером своего сегмента в этой стране.

В настоящее время в корпорацию входит более 50 клиник, география которых весьма широка. Перечень направлений деятельности корпорации заметно расширился. Сегодня можно говорить о том, что корпорация работает не только в области урологии, но и в проктологии (лечение анальных трещин и геморроя без боли и операции), гинекологии, дерматологии (лечение псориаза без применения гормонов и иммунодепрессантов), флебологии и во многих других направлениях.

Первая российская клиника была открыта в Санкт-Петербурге в 1997 г. На сегодняшний день в России работает несколько десятков клиник корпорации: от Хабаровска до Санкт-Петербурга.

Медицинский центр Medical On Group города Казани открылся 12 января 2005 года, и с тех пор оказывает услуги на коммерческой основе. Центр ведет активное сотрудничество с зарубежными филиалами, поэтому врачи проводят лечение при помощи современного лечебного и диагностического оборудования от ведущих производителей. Передовые методики позволяют поставить точный диагноз и назначить эффективный комплекс лечебных мер. В основе работы центра лежит индивидуальный подход к пациентам, поэтому лечение подбирается в зависимости от особенностей организма пациента. Прежде чем начать лечение в обязательном порядке проводится амбулаторное обследование на базе клиники.

Директор — Ишкинина Наиля Зуфаровна

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