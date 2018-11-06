ООО Терра Мед
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Клиника «Терра Мед» была создана в 2012 году. Здание клиники находится в центре города. Удобное расположение у перекрестка дорог Толстого и Подлужная, наличие парковки, отсутствие пробок и эвакуаторов, удобный график работы.
Клиника оказывает широкий спектр амбулаторно-поликлинических и лабораторно-диагностических услуг. Здесь ведут прием опытные, высококвалифицированные специалисты.
- Полный цикл предоставления медицинских услуг: профилактика, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, диагностика, возможность организации стационарного лечения, реабилитация и лечение за рубежом.
- Работа с физическими, юридическими лицами и страховыми компаниями
- Большой опыт работы, позволяющий сочетать лучшие традиции отечественной медицины и современные мировые технологии.
- Высококвалифицированный врачебный персонал с многолетним опытом работы: врачи высшей категории, кандидаты и профессора.
- Возможность организации диагностики и лечения в любой клинике города по медицинским показаниям.
- Курация и наблюдение пациентов в клинике и на дому.
Директор — Гагарина Ксения Валерьевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Подлужная, д. 17 пом. 1222
- Телефон: (843) 251-03-01
- Сайт: www.mnedoctora.ru
Дата последнего обновления: 06.11.2018