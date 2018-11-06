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ООО Терра Мед

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Клиника «Терра Мед» была создана в 2012 году. Здание клиники находится в центре города. Удобное расположение у перекрестка дорог Толстого и Подлужная, наличие парковки, отсутствие пробок и эвакуаторов, удобный график работы.

Клиника оказывает широкий спектр амбулаторно-поликлинических и лабораторно-диагностических услуг. Здесь ведут прием опытные, высококвалифицированные специалисты.

  • Полный цикл предоставления медицинских услуг: профилактика, амбулаторно-поликлиническое обслуживание, диагностика, возможность организации стационарного лечения, реабилитация и лечение за рубежом.
  • Работа с физическими, юридическими лицами и страховыми компаниями
  • Большой опыт работы, позволяющий сочетать лучшие традиции отечественной медицины и современные мировые технологии.
  • Высококвалифицированный врачебный персонал с многолетним опытом работы: врачи высшей категории, кандидаты и профессора.
  • Возможность организации диагностики и лечения в любой клинике города по медицинским показаниям.
  • Курация и наблюдение пациентов в клинике и на дому.
Директор — Гагарина Ксения Валерьевна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420015, Татарстан респ, г. Казань, ул. Подлужная, д. 17 пом. 1222
  • Телефон: (843) 251-03-01
  • Сайт: www.mnedoctora.ru

Дата последнего обновления: 06.11.2018

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