ООО Март

Общая информация

Стоматологическое отделение медицинского центра «Март» успешно работает уже более 14 лет. На сегодняшний день в центре работает команда высококлассных специалистов, которые способны профессионально и оперативно оказать стоматологическую помощь даже в самых сложных случаях.

Центр оказывает весь спектр стоматологических услуг: профилактика, терапевтическая стоматология, ортопедия, ортодонтия, пародонтология, хирургическая стоматология, отбеливание зубов.

В отделение отоларингологии проводится диагностика и лечение острых и хронических заболеваний ЛОР органов. Используется лазерное лечение, ультразвуковая терапия, пневмовибромассаж и др. Благодаря современным медицинским технологиям во многих случаях удается избежать необходимости хирургической операции. Если же операция все-таки показана, имеющаяся аппаратура, в том числе эндоскопическая, позволяет выполнить ее максимально щадящими методами. В распоряжении отделения имеется: консультационный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты, кабинет сурдологии, операционная и благоустроенные палаты.

Курс лечения каждого больного подбирается индивидуально и эффективен даже при длительных хронических заболеваниях.

В отделении косметологии можно получить грамотную консультацию специалиста, а также услуги по уходу за лицом и декольте, гликолоевые и ТСА пилинги, мезотерапию, диспорт, рестилайн, эволанс, ювидерм и т.д., программы на косметических линиях класса люкс Gatineau, Fler Marine. Все специалисты – врачи прошедшие специальные программы обучения. Блефаропластика предполагает более радикальное омоложение и представляет собой хирургическую подтяжку верхних и нижних век.

Директор — Маргулис Яков Израильевич

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