ООО Март
Общая информация
Стоматологическое отделение медицинского центра «Март» успешно работает уже более 14 лет. На сегодняшний день в центре работает команда высококлассных специалистов, которые способны профессионально и оперативно оказать стоматологическую помощь даже в самых сложных случаях.
Центр оказывает весь спектр стоматологических услуг: профилактика, терапевтическая стоматология, ортопедия, ортодонтия, пародонтология, хирургическая стоматология, отбеливание зубов.
В отделение отоларингологии проводится диагностика и лечение острых и хронических заболеваний ЛОР органов. Используется лазерное лечение, ультразвуковая терапия, пневмовибромассаж и др. Благодаря современным медицинским технологиям во многих случаях удается избежать необходимости хирургической операции. Если же операция все-таки показана, имеющаяся аппаратура, в том числе эндоскопическая, позволяет выполнить ее максимально щадящими методами. В распоряжении отделения имеется: консультационный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты, кабинет сурдологии, операционная и благоустроенные палаты.
Курс лечения каждого больного подбирается индивидуально и эффективен даже при длительных хронических заболеваниях.
В отделении косметологии можно получить грамотную консультацию специалиста, а также услуги по уходу за лицом и декольте, гликолоевые и ТСА пилинги, мезотерапию, диспорт, рестилайн, эволанс, ювидерм и т.д., программы на косметических линиях класса люкс Gatineau, Fler Marine. Все специалисты – врачи прошедшие специальные программы обучения. Блефаропластика предполагает более радикальное омоложение и представляет собой хирургическую подтяжку верхних и нижних век.
Директор — Маргулис Яков Израильевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Щапова, д. 26 офис 303 А
- Телефон: (843) 295-55-66
- Email: info@martmed.ru
- Сайт: martmed.ru
Дата последнего обновления: 05.11.2018