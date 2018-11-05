ООО РТС
Общая информация
ООО «РТС» («Любимый доктор») — многопрофильное учреждение, оказывающее медицинские услуги жителям Казани и Республики Татарстан. Высокая квалификация врачей и наличие современного оборудования позволяет проводить быстрое и качественное лечение различных заболеваний, а также их профилактику.
В центре работает четко сформированная команда, состоящая из квалифицированных сотрудников, стремящихся максимально реализовать свой потенциал в работе. Профессиональная ответственность врачей застрахована.
В центре можно пройти комплексное обследование, проконсультироваться и получить лечение у таких специалистов как: педиатр, терапевт, невролог, хирург, гинеколог, офтальмолог, эндокринолог, кардиолог, отоларинголог, дерматолог, аллерголог. В медицинском центре работает кабинет иммунопрофилактики, в котором можно сделать все необходимые прививки взрослому и ребенку по Национальному календарю, а также все дополнительные прививки, в том числе и для поездок на отдых.
Так в центре можно пройти функциональную диагностику (ЭКГ, УЗИ), пройти сеансы рефлексотерапии, мануальной терапии и остеопатии, массаж, провести медицинские манипуляции – в\м. п\к. в\в. Медикаментозные блокады.
Директор — Галеева Кадрия Ринатовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, Татарстан респ, г. Казань, ул. Бутлерова, д. 20
- Телефон: (843) 500-51-38
- Email: info@love-dr.ru
- Сайт: www.www.love-dr.ru
Дата последнего обновления: 05.11.2018