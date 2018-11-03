ООО Кузляр
Общая информация
Офтальмологическая клиника «Кузляр» оснащена передовым оборудованием для диагностики и лечения. В наличии операционные залы повышенной комфортабельности. В офтальмологической клинике «Кузляр» используются цифровые технологии, современные методики.
На базе офтальмологической клиники «Кузляр» проводится лечение катаракты, ИОЛ, лазерная коррекция зрения, лечение глаукомы, ортокератология, подбор контактных линз. Предлагается диагностика зрения: визометрия, тонометрия, оценка кривизны передней поверхности роговицы, рефракция, межзрачковое расстояние.
В услуги входят амбулаторные операции: удаление атеромы, папилломы, кожного рога (с биопсией), удаление ксантелазмы, активация нижней слезной точки по Арльту, пластика слезных точек, обтурация слезных точек, склеропластика, пластика слезных точек, иссечение пингвекуллы, иссечение птеригиума, теноррафия глазной коррекция энтропиона или эктропиона, мышцы, резекция глазной мышцы, рецессия, эпиляция ресниц, иссечение обызвествленной мейбомиевой железы.
Директор — Жернаков Станислав Викторович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ул. А.Кутуя, 44 А
- Телефон: (843) 295-94-40
- Email: 2959450@kyzler.ru
- Сайт: www.kyzler.ru
Дата последнего обновления: 03.11.2018