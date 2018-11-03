ООО Алан Клиник

Общая информация

Медицинский центр «Алан Клиник» города Казани является многопрофильной клиникой, оказывающей услуги на платной основе. Специалисты медицинского центра «Алан Клиник» используют современные методы диагностики и лечения заболевания, соблюдают врачебную тайну, имеют высшее медицинское образование.

На базе медицинского центра «Алан клиник» проводятся услуги в области неврологии и ортопедии (первичный прием-врача-невролога, электрографическое сканирование организма по методу «Амсат», первичный прием врача-ортопеда, осмотр и консультации), в области урологии и сексологии (первичный прием: консультация врача, допплеровское исследование сосудов, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ предстательной железы), а также в области гинекологии и проктологии.

В отделении неврологии и ортопедии проводится УЗДГ вен нижних конечностей, УЗИ сосудов шеи (экстракраниальное), УЗИ суставов, Нейросонография (УЗИ мозга детям до 1 года).

Директор — Захаров Алексей Николаевич

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