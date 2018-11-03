ООО Алан Клиник
Общая информация
Медицинский центр «Алан Клиник» города Казани является многопрофильной клиникой, оказывающей услуги на платной основе. Специалисты медицинского центра «Алан Клиник» используют современные методы диагностики и лечения заболевания, соблюдают врачебную тайну, имеют высшее медицинское образование.
На базе медицинского центра «Алан клиник» проводятся услуги в области неврологии и ортопедии (первичный прием-врача-невролога, электрографическое сканирование организма по методу «Амсат», первичный прием врача-ортопеда, осмотр и консультации), в области урологии и сексологии (первичный прием: консультация врача, допплеровское исследование сосудов, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ предстательной железы), а также в области гинекологии и проктологии.
В отделении неврологии и ортопедии проводится УЗДГ вен нижних конечностей, УЗИ сосудов шеи (экстракраниальное), УЗИ суставов, Нейросонография (УЗИ мозга детям до 1 года).
Директор — Захаров Алексей Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Ул. Островского, 57А
- Телефон: (843) 204-15-40
- Email: info@alanclinic.ru
- Сайт: www.kazan.alanclinic.ru
Дата последнего обновления: 03.11.2018