ООО Клиника 9 месяцев
Общая информация
Клиника «9 месяцев» — это узкоспециализированное медицинское учреждение, деятельность которого направлена на ведение беременности и предоставление сопутствующих услуг.
В клинике оказывают широкий перечень услуг по сопровождению беременности, вынашиванию ребенка и лечению бесплодия. Здесь также проводятся консультации гинеколога, выполняется кольпоскопия, производится сдача анализов на онкомаркеры, осуществляется биопсия шейки матки. В отделении диагностики можно пройти УЗИ-сканирование головного мозга, молочных желез, органов брюшной полости и малого таза.
Директор — Закиева Аделя Ренатовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Проспект Победы, д. 152/33, ул. Маяковского, д. 30
- Телефон: (843) 276 46 46
- Email: director@c9m.ru
- Сайт: www.c9m.ru
Дата последнего обновления: 03.11.2018