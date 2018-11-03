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ООО Клиника 9 месяцев

Медицина, Частные клиники
ООО Клиника 9 месяцев Фото: c9m.ru

Общая информация

Клиника «9 месяцев» — это узкоспециализированное медицинское учреждение, деятельность которого направлена на ведение беременности и предоставление сопутствующих услуг.

В клинике оказывают широкий перечень услуг по сопровождению беременности, вынашиванию ребенка и лечению бесплодия. Здесь также проводятся консультации гинеколога, выполняется кольпоскопия, производится сдача анализов на онкомаркеры, осуществляется биопсия шейки матки. В отделении диагностики можно пройти УЗИ-сканирование головного мозга, молочных желез, органов брюшной полости и малого таза.

Директор — Закиева Аделя Ренатовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Проспект Победы, д. 152/33, ул. Маяковского, д. 30
  • Телефон: (843) 276 46 46
  • Email: director@c9m.ru
  • Сайт: www.c9m.ru

Дата последнего обновления: 03.11.2018

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