ООО Клиника 9 месяцев

Общая информация

Клиника «9 месяцев» — это узкоспециализированное медицинское учреждение, деятельность которого направлена на ведение беременности и предоставление сопутствующих услуг.

В клинике оказывают широкий перечень услуг по сопровождению беременности, вынашиванию ребенка и лечению бесплодия. Здесь также проводятся консультации гинеколога, выполняется кольпоскопия, производится сдача анализов на онкомаркеры, осуществляется биопсия шейки матки. В отделении диагностики можно пройти УЗИ-сканирование головного мозга, молочных желез, органов брюшной полости и малого таза.



Директор — Закиева Аделя Ренатовна

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