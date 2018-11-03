ООО Отель-Клиника

Общая информация

Отель-Клиника – это многопрофильный медицинский центр класса «премиум», расположенный в центре Казани.

Учреждение предлагает комплексные медицинские услуги частным и корпоративным клиентам. В клинике функционируют три отделения: амбулаторно-поликлиническое, восстановительного лечения (физио-кинезио), скрининговое, где проводятся все виды медицинских осмотров. Необычное название медицинского центра «Отель-Клиника» обусловлено его концепцией. В его основу заложено сочетание современных медицинских технологий и комфортного сервиса.

В медицинском центре ООО «Отель-Клиника» проводится медицинская реабилитация пациентов с нарушением функций периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата, после перенесенных травм и операций опорно-двигательной системы в соответствии с современными требованиями. Применяются соответствующие технологии лечения, в том числе эксклюзивные методы медицинской реабилитации, как лимфодренаж (на аппарате Боди Дрейн), стохастическая резонансная терапия, ударно-волновая терапия, синглетный кислород, контрпульсация, кинезиотейпинг, кинезиотерапевтический комплекс «Экзарта» и др. на современных оборудованиях немецкого производства для достижения конечной цели, то есть полного восстановления нарушенных функций.

Директор — Калмыкова Нина Владимировна

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