ООО Клиника Танар
Общая информация
«Танар» — это семейная клиника, предоставляющая услуги в области оказания медицинской помощи. Компания имеет большой опыт работы в данной сфере деятельности.
В спектр услуг клиники входят:
- Вызов врача на дом
- Диагностика
- Лечебные процедуры
- Массаж
Прием специалистов проводится по предварительной записи, что исключает создание очередей. Врачи клиники не только назначают необходимое лечение, но и разработают индивидуальные программы восстановления и укрепления здоровья. «Танар» имеет все условия для комфортного прохождения диагностических исследований и получения курсов терапии, оздоровления и профилактики с учетом рабочего графика пациентов.
Директор — Танов Николай Геоцинтович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар Юных Ленинцев, д. 3 "А"
- Телефон: (8552) 45-60-02
- Сайт: www.tanar.ru
Дата последнего обновления: 02.11.2018