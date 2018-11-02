ООО Клиника Танар

Общая информация

«Танар» — это семейная клиника, предоставляющая услуги в области оказания медицинской помощи. Компания имеет большой опыт работы в данной сфере деятельности.

В спектр услуг клиники входят:

Вызов врача на дом

Диагностика

Лечебные процедуры

Массаж

Прием специалистов проводится по предварительной записи, что исключает создание очередей. Врачи клиники не только назначают необходимое лечение, но и разработают индивидуальные программы восстановления и укрепления здоровья. «Танар» имеет все условия для комфортного прохождения диагностических исследований и получения курсов терапии, оздоровления и профилактики с учетом рабочего графика пациентов.

Директор — Танов Николай Геоцинтович

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