Список компаний

ООО Клиника Танар

Медицина, Частные клиники

Общая информация

«Танар» — это семейная клиника, предоставляющая услуги в области оказания медицинской помощи. Компания имеет большой опыт работы в данной сфере деятельности.

В спектр услуг клиники входят:

  • Вызов врача на дом
  • Диагностика
  • Лечебные процедуры
  • Массаж

Прием специалистов проводится по предварительной записи, что исключает создание очередей. Врачи клиники не только назначают необходимое лечение, но и разработают индивидуальные программы восстановления и укрепления здоровья. «Танар» имеет все условия для комфортного прохождения диагностических исследований и получения курсов терапии, оздоровления и профилактики с учетом рабочего графика пациентов.

Директор — Танов Николай Геоцинтович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, бульвар Юных Ленинцев, д. 3 "А"
  • Телефон: (8552) 45-60-02
  • Сайт: www.tanar.ru

Дата последнего обновления: 02.11.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам