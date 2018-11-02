ООО Офтальмологическая клиника Третий глаз
Общая информация
В начале августа 1998 года в Татарстане открылся первый частный медицинский научно-исследовательский центр «Третий Глаз». Офтальмологическая клиника использует современные, научно-обоснованные методы лечения. Большинство специалистов офтальмологической клиники «Третий глаз» проходили обучение в МНТК «Микрохирургия глаза» имени С.Н.Федорова.
На базе офтальмологической клиники «Третий глаз» проводится лазерное лечение патологии глазного дна, лечение кератоконуса, лечение косоглазия, блефаропластика, лечение глаукомы, катаракты, эксимерлазерная коррекция зрения FEMTO-LASIK. Предлагается диагностика: диагностика: авторефрактометрия / скиаскопия, визометрия, подбор очков для коррекции зрения, подбор контактной коррекции, тонометрия глаза, тонография, кератотопография, кератопахиметрия, офтальмоскопия, ретинометрия, периметрия, периметрия компьютерная, гониоскопия, исследование переднего сегмента глаза при помощи щелевой лампы, ультразвуковое исследование глазного яблока, пара- и ретробульбарные инъекции.
Осуществляется лечение глазных болезней у детей: близорукость, дальнозоркость, косоглазие, катаракта, глаукома и пр.
Директор – Нефедовская Лилия Вазыховна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спортивная, д. 3
- Телефон: (843) 272-10-55
- Email: 3eyes-clinic@mail.ru
- Сайт: www.третийглаз.рф
Дата последнего обновления: 02.11.2018