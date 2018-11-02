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ООО Лечебно-диагностический центр Гармония

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Сеть лечебно-диагностических центров «Гармония» предоставляет следующие медицинские услуги:

  • Aллерголог
  • Гaстроэнтеролог
  • Гинеколог
  • Гирудотерапевт
  • Дермaтовенеролог
  • Дермaтолог
  • Кaрдиолог
  • Клинико-диагностическая лаборатория
  • Мaммолог
  • Невролог
  • Нейросоногрaфия
  • Озонотерaпевт
  • Онколог
  • Отолaринголог
  • Офтaльмолог
  • Педиaтр
  • Процедурный кабинет
  • Ревмaтолог
  • Рентген
  • Сосудистый хирург
  • Терaпевт
  • Трaвмaтолог-ортопед
  • УЗИ гинекологическое
  • Ультрaзвуковaя диaгностикa
  • Уролог — aндролог
  • Физиотерапевт
  • Физиотерапевтический кабинет
  • Хирург
  • Холтеровское мониторировaние
  • Электрокaрдиогрaммa (ЭКГ)
  • Эндокринолог Эндоскопия (ФГДС)
Директор — Муллин Геннадий Николаевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, проспект Мира, д. 52А
  • Телефон: (8555) 32-32-42
  • Сайт: www.garmoniya-nk.ru

Дата последнего обновления: 02.11.2018

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