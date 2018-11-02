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ООО Санаторий Санта

Медицина
ООО Санаторий Санта Фото: santakazan.ru

Общая информация

Санаторий «Санта» предоставляет разнообразные виды диагностики, профилактики и санаторно-курортного лечения. Основными показаниями лечения являются: заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы, верхних дыхательных путей (частые ОРЗ, хронические бронхиты).

Санаторий находится в 25 км от Казани в деревне Боровое Матюшино Лаишевского района, в живописной местности на границе соснового леса и реки Волга.

Директор — Новикова Ольга Николаевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Адрес: 422624, Татарстан, Боровое Матюшино, ул. Садовая, 1а
  • Телефон: (843) 267-03-72
  • Сайт: www.santakazan.ru

Дата последнего обновления: 02.11.2018

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