ООО Санаторий Санта
Общая информация
Санаторий «Санта» предоставляет разнообразные виды диагностики, профилактики и санаторно-курортного лечения. Основными показаниями лечения являются: заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и мочеполовой системы, верхних дыхательных путей (частые ОРЗ, хронические бронхиты).
Санаторий находится в 25 км от Казани в деревне Боровое Матюшино Лаишевского района, в живописной местности на границе соснового леса и реки Волга.
Директор — Новикова Ольга Николаевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 422624, Татарстан, Боровое Матюшино, ул. Садовая, 1а
- Телефон: (843) 267-03-72
- Сайт: www.santakazan.ru
Дата последнего обновления: 02.11.2018