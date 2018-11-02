ООО Ассоциация клиник Медицина будущего

Общая информация

Ассоциация клиник «Медицина будущего» начала свою деятельность с 2006 года как одно из направлений группы медицинских компаний, которая включает в себя несколько медицинских центров. Ассоциация клиник «Медицина Будущего» в городе Набережные Челны работает с 2013 года.

Это современный многопрофильный медицинский центр с широким спектром медицинских услуг и направлений: терапия, неврология (терапия по еврпоейским стандартам при лечении головной боли), гинекология, УЗИ, лабораторная диагностика, кардиология, эхокардиоскопия (УЗИ сердца), хирургия, урология, ТРУЗИ простаты, отоларинонгология, офтальмология с современной диагностикой, дерматология, флюорография,

Одним из основных направлений деятельности является проведение медицинских осмотров (периодических, предварительных предрейсовых, послерейсовых, предсменных, послесменных), включая осмотры по личным мед.книжкам, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (медицинские справки в ГИБДД), медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, психиатрическому освидетельствованию.

Директор — Токарев Алексей Сергеевич





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