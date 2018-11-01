АО Санаторий Крутушка

Общая информация

Санаторий «Крутушка» был создан в 1968 году на базе усадьбы купца Оконишникова, а позднее дома отдыха, сохранившего свое первоначальное название «Крутушка» благодаря своему расположению на крутом высоком берегу реки Казанки. В настоящее время это современное учреждение, которое находится в 25 км от города в живописном месте вблизи Голубого озера, в зоне смешанных лесов, обладающих замечательным климатом и всем необходимым для прохождения эффективного санаторно-курортного лечения.

«Крутушка» специализируется на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Здесь проводят восстановительное лечение ишемической болезни сердца, неврозов, последствий перенесенных инфарктов миокарда, варикозного расширения вен, неврастении, мигрени, полиартритов, артритов, остеохондрозов, заболеваний периферических сосудов.

В санатории «Крутушка» предоставляют следующие виды услуг: медицинские – доврачебную помощь, ортопедическую стоматологию, функциональную диагностику, рефлексотерапию, гирудотерапию, физиотерапию, лечебные ванн и душ, лазеролечение, теплолечение, лечебную физкультуру, климатолечение, ингаляции, фитотерапию, музыкоароматерпию, психотерапию, музыко- и аромотерапию, консультации специалистов: невролога, терапевта, психолога, гинеколога, уролога, кардиолога; развлекательные – танцы, кинофильмы, экскурсии, тренажерный зал, библиотеку, концерты, спортивные площадки, лыжные прогулки.

Директор — Баранов Александр Геннадьевич





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