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Санаторий Жемчужина

Медицина
Санаторий Жемчужина Фото: sanatoria.ru

Общая информация

ЛПУ профсоюзов Санаторий «Жемчужина» принимает на лечение и отдых взрослых, детей без родителей от 7 до 16 лет, а также родителей с детьми от 3 лет.

Основные направления лечения:

  • Эндокринология
  • Травматология
  • Педиатрия
  • Неврология
  • Гинекология
  • Кардиология
Директор — Сахапов Радик Рамзиевич


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Мелекесская, д. 1
  • Телефон: (8552) 70-66-46
  • Email: zem85@list.ru
  • Сайт: www.zhemchuzhinka.ru

Дата последнего обновления: 01.11.2018

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