Санаторий Жемчужина
Общая информация
ЛПУ профсоюзов Санаторий «Жемчужина» принимает на лечение и отдых взрослых, детей без родителей от 7 до 16 лет, а также родителей с детьми от 3 лет.
Основные направления лечения:
- Эндокринология
- Травматология
- Педиатрия
- Неврология
- Гинекология
- Кардиология
Директор — Сахапов Радик Рамзиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Мелекесская, д. 1
- Телефон: (8552) 70-66-46
- Email: zem85@list.ru
- Сайт: www.zhemchuzhinka.ru
Дата последнего обновления: 01.11.2018