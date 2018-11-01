ООО ЛПЦ Чулпан-Медицина
Общая информация
ООО «ЛПЦ «Чулпан-Медицина» имеет медицинскую лицензию на осуществление медицинской деятельности по более 50 видам услуг, которые в основном ориентированы на добровольное медицинское страхование. ООО «ЛПЦ «Чулпан-Медицина» специализируется на профилактике, диагностике и лечении общих и профессиональных заболеваний работников промышленных предприятий. Здесь можно пройти полное медицинское обследование, предварительный и периодический медицинские осмотры.
Материально-техническая база поликлиники позволяет оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Оказать реальную и эффективную помощь почти при любом заболевании в лечебно-профилактическом центре помогает высокотехнологичное оборудование и, конечно же, профессиональная команда врачей и медицинского персонала, все усилие которых направленно на улучшение самочувствия и состояние здоровья пациентов «Чулпан-Медицина».
Директор — Главный врач – Шарифуллин Альберт Анварович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423580, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона ПАО «Нижнекамскшина», корпус №35
- Телефон: (8555) 49-77-01
- Email: chulpan-medicina@tatais.ru
- Сайт: www.чулпан-медицина.рф
Дата последнего обновления: 01.11.2018