ООО ЛПЦ Чулпан-Медицина

Общая информация

ООО «ЛПЦ «Чулпан-Медицина» имеет медицинскую лицензию на осуществление медицинской деятельности по более 50 видам услуг, которые в основном ориентированы на добровольное медицинское страхование. ООО «ЛПЦ «Чулпан-Медицина» специализируется на профилактике, диагностике и лечении общих и профессиональных заболеваний работников промышленных предприятий. Здесь можно пройти полное медицинское обследование, предварительный и периодический медицинские осмотры.

Материально-техническая база поликлиники позволяет оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Оказать реальную и эффективную помощь почти при любом заболевании в лечебно-профилактическом центре помогает высокотехнологичное оборудование и, конечно же, профессиональная команда врачей и медицинского персонала, все усилие которых направленно на улучшение самочувствия и состояние здоровья пациентов «Чулпан-Медицина».

Директор — Главный врач – Шарифуллин Альберт Анварович



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