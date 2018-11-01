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ООО ЛПЦ Чулпан-Медицина

Медицина

Общая информация

ООО «ЛПЦ «Чулпан-Медицина» имеет медицинскую лицензию на осуществление медицинской деятельности по более 50 видам услуг, которые в основном ориентированы на добровольное медицинское страхование. ООО «ЛПЦ «Чулпан-Медицина» специализируется на профилактике, диагностике и лечении общих и профессиональных заболеваний работников промышленных предприятий. Здесь можно пройти полное медицинское обследование, предварительный и периодический медицинские осмотры.

Материально-техническая база поликлиники позволяет оказывать медицинскую помощь в полном объеме. Оказать реальную и эффективную помощь почти при любом заболевании в лечебно-профилактическом центре помогает высокотехнологичное оборудование и, конечно же, профессиональная команда врачей и медицинского персонала, все усилие которых направленно на улучшение самочувствия и состояние здоровья пациентов «Чулпан-Медицина».

Директор — Главный врач – Шарифуллин Альберт Анварович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423580, Республика Татарстан, г.Нижнекамск, Промзона ПАО «Нижнекамскшина», корпус №35
  • Телефон: (8555) 49-77-01
  • Email: chulpan-medicina@tatais.ru
  • Сайт: www.чулпан-медицина.рф

Дата последнего обновления: 01.11.2018

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