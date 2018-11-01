ООО КДЦ Авиастроительного района Казани

Общая информация

Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района Казани (КДЦ) — это многопрофильная клиника, созданная для оказания пациентам медицинских услуг. КДЦ Авиастроительного района объединяет под одной крышей несколько медицинскийх отделений.

Клинико-диагностическое отделение представлено взрослыми и детскими врачами более 40 специальностей. Это терапевты, кардиологи, хирурги, гастроэнтерологи, эндокринологи, гинекологи и т.д. В клинике также консультируют врачи таких редких специальностей как маммолог-онколог, сердечно-сосудистый хирург, колопроктолог, уролог. В клинико-диагностическом центре есть лаборатория, включающая в себя пять специализированных отделов, кабинеты функциональной диагностики и УЗИ.

В клинике имеется также дневной стационар, где созданы все условия для наиболее эффективного лечения пациентов. Стационар оснащен современным оборудованием и квалифицированным персоналом.

Директор — Нурмиева Лилия Сарваровна

Дата последнего обновления: