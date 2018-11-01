ООО КДЦ Авиастроительного района Казани
Общая информация
Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района Казани (КДЦ) — это многопрофильная клиника, созданная для оказания пациентам медицинских услуг. КДЦ Авиастроительного района объединяет под одной крышей несколько медицинскийх отделений.
Клинико-диагностическое отделение представлено взрослыми и детскими врачами более 40 специальностей. Это терапевты, кардиологи, хирурги, гастроэнтерологи, эндокринологи, гинекологи и т.д. В клинике также консультируют врачи таких редких специальностей как маммолог-онколог, сердечно-сосудистый хирург, колопроктолог, уролог. В клинико-диагностическом центре есть лаборатория, включающая в себя пять специализированных отделов, кабинеты функциональной диагностики и УЗИ.
В клинике имеется также дневной стационар, где созданы все условия для наиболее эффективного лечения пациентов. Стационар оснащен современным оборудованием и квалифицированным персоналом.
Директор — Нурмиева Лилия Сарваровна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукина, д.10
- Телефон: (843) 524-95-16
- Email: kdc_avia_raiona@mail.ru
- Сайт: www.kdcavia.ru
Дата последнего обновления: 01.11.2018