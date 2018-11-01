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ООО КДЦ Авиастроительного района Казани

Медицина
ООО КДЦ Авиастроительного района Казани Фото: kdcavia.ru

Общая информация

Консультативно-диагностический центр Авиастроительного района Казани (КДЦ) — это многопрофильная клиника, созданная для оказания пациентам медицинских услуг. КДЦ Авиастроительного района объединяет под одной крышей несколько медицинскийх отделений.

Клинико-диагностическое отделение представлено взрослыми и детскими врачами более 40 специальностей. Это терапевты, кардиологи, хирурги, гастроэнтерологи, эндокринологи, гинекологи и т.д. В клинике также консультируют врачи таких редких специальностей как маммолог-онколог, сердечно-сосудистый хирург, колопроктолог, уролог. В клинико-диагностическом центре есть лаборатория, включающая в себя пять специализированных отделов, кабинеты функциональной диагностики и УЗИ.

В клинике имеется также дневной стационар, где созданы все условия для наиболее эффективного лечения пациентов. Стационар оснащен современным оборудованием и квалифицированным персоналом.

Директор — Нурмиева Лилия Сарваровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420127, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Лукина, д.10
  • Телефон: (843) 524-95-16
  • Email: kdc_avia_raiona@mail.ru
  • Сайт: www.kdcavia.ru

Дата последнего обновления: 01.11.2018

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