Список компаний

ООО Поликлиника Спасение

Медицина, Частные клиники

Общая информация

ООО «МО «Спасение» включено в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.

Филиал Поликлиника «Спасение» (отделение ОМС) оказывает первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в объеме Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.

В Филиале Поликлиника «Спасение» оказываются следующие медицинские услуги:

  • Оказание первичной медико-санитарной помощи;
  • Плановая медицинская помощь врачами-терапевтами/ участковыми;
  • Прием врача-специалиста при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи;
  • Диагностические инструментальные и лабораторные исследования;
  • Дополнительная диспансеризация;
  • Проведение иммунопрофилактики.

Директор, заслуженный врач РТ — Закирова Аида Бакиевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420059, г. Казань, ул. Н. Назарбаева 47/113
  • Телефон: (843) 580-17-54
  • Email: poliklinika@16sp.ru
  • Сайт: www.спасение.рф

Дата последнего обновления: 28.10.2018

Если вы нашли ошибку, напишите нам