ООО Поликлиника Спасение
Общая информация
ООО «МО «Спасение» включено в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования.
Филиал Поликлиника «Спасение» (отделение ОМС) оказывает первичную медико-санитарную помощь прикрепленному населению в объеме Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи.
В Филиале Поликлиника «Спасение» оказываются следующие медицинские услуги:
- Оказание первичной медико-санитарной помощи;
- Плановая медицинская помощь врачами-терапевтами/ участковыми;
- Прием врача-специалиста при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи;
- Диагностические инструментальные и лабораторные исследования;
- Дополнительная диспансеризация;
- Проведение иммунопрофилактики.
Директор, заслуженный врач РТ — Закирова Аида Бакиевна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420059, г. Казань, ул. Н. Назарбаева 47/113
- Телефон: (843) 580-17-54
- Email: poliklinika@16sp.ru
- Сайт: www.спасение.рф
Дата последнего обновления: 28.10.2018