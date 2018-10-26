ООО Клиника-санаторий Набережные Челны
Общая информация
Клиника-санаторий «Набережные Челны» был образован в 1989 году для лечения и профилактики жителей города Набережные Челны, прежде всего работников завода «КАМАЗ». Сейчас это современное лечебно-профилактическое учреждение, которое известно за пределами региона. Современное медицинское оборудование, уникальные методики лечения, опытные врачи и персонал позволяют круглогодично осуществлять профилактику и восстановление здоровья по многим медицинским профилям, основными из которых являются:
- болезни сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения,
- болезни опорно-двигательного аппарата,
- болезни нервной системы,
- болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ,
- болезни органов дыхания и слуха,
- общетерапевтический профиль,
- педиатрия,
- профессиональные болезни.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,пр. Чулман, 61/04.
- Телефон: (8552) 56-76-11, 56-53-18
- Email: chelnyklinika@mail.ru
- Сайт: www.klinika116.ru
Дата последнего обновления: 26.10.2018