ООО Клиника-санаторий Набережные Челны

Общая информация

Клиника-санаторий «Набережные Челны» был образован в 1989 году для лечения и профилактики жителей города Набережные Челны, прежде всего работников завода «КАМАЗ». Сейчас это современное лечебно-профилактическое учреждение, которое известно за пределами региона. Современное медицинское оборудование, уникальные методики лечения, опытные врачи и персонал позволяют круглогодично осуществлять профилактику и восстановление здоровья по многим медицинским профилям, основными из которых являются:

болезни сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения,

болезни опорно-двигательного аппарата,

болезни нервной системы,

болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ,

болезни органов дыхания и слуха,

общетерапевтический профиль,

педиатрия,

профессиональные болезни.

Генеральный директор-главный врач — Файзова Юлия Мударисовна







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