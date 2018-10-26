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ООО Клиника-санаторий Набережные Челны

ООО Клиника-санаторий Набережные Челны Фото: klinika116.ru

Общая информация

Клиника-санаторий «Набережные Челны» был образован в 1989 году для лечения и профилактики жителей города Набережные Челны, прежде всего работников завода «КАМАЗ». Сейчас это современное лечебно-профилактическое учреждение, которое известно за пределами региона. Современное медицинское оборудование, уникальные методики лечения, опытные врачи и персонал позволяют круглогодично осуществлять профилактику и восстановление здоровья по многим медицинским профилям, основными из которых являются:

  • болезни сердечно-сосудистой системы и системы кровообращения,
  • болезни опорно-двигательного аппарата,
  • болезни нервной системы,
  • болезни эндокринной системы и нарушения обмена веществ,
  • болезни органов дыхания и слуха,
  • общетерапевтический профиль,
  • педиатрия,
  • профессиональные болезни.
Генеральный директор-главный врач — Файзова Юлия Мударисовна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423826, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,пр. Чулман, 61/04.
  • Телефон: (8552) 56-76-11, 56-53-18
  • Email: chelnyklinika@mail.ru
  • Сайт: www.klinika116.ru

Дата последнего обновления: 26.10.2018

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