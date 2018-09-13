Медико-санитарная часть Татнефти и Альметьевска
Общая информация
Медико-санитарная часть ОАО «Татнефть» и города Альметьевска – крупный центр высоких медицинских технологий на юго-востоке республики.
В 1996 году поликлиника приняла своих первых пациентов. В 2003 году введен в эксплуатацию лечебно-диагностический корпус, где разместились диагностические отделения, централизованная стерилизационная, операционный блок с 6 операционными залами, аптека по производству инфузионных растворов. В связи с развитием высокотехнологичной медицинской помощи, ростом хирургической активности возникла необходимость строительства хирургического корпуса. В 2008 году введено в эксплуатацию 7-этажное здание хирургического корпуса. Создан региональный медико-диагностический центр (РМДЦ), территория деятельности которого расширилась за пределы Республики Татарстан.
Общая численность обслуживаемого населения с прикрепленными районами юго-востока РТ превышает 750 000 человек. Учреждением оказывается специализированная медицинская помощь юго-востоку Республики Татарстан в составе структурного отделения плановой и экстренной консультативной помощи (санитарная авиация) ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
В составе поликлиники Медсанчасти развернуты 10 лечебно-диагностических отделений. Поликлиника рассчитана на 550 посещений в смену. Диагностические службы выполняют исследования как амбулаторным, так и стационарным пациентам, в том числе при проведении ВМП.
В стационаре развернуто 285 круглосуточных коек.
Главный врач — Закирзянов Мунир Халяфович, организатор здравоохранения высшей квалификационной категории, заслуженный врач РТ, кандидат медицинских наук.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: ул. Радищева, д. 67
- Телефон: 8 (8553) 311-001
- Email: msc_tn@rambler.ru
- Сайт: www.msc.tatneft.ru
Дата последнего обновления: 13.09.2018