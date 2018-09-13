ООО Медицинский центр Содействие
Медицина, Частные клиники
Общая информация
Медицинский центр «Содействие» — многопрофильное медицинское учреждение.
Виды оказываемых услуг:
- Невропатолог
- Гастроэнтеролог
- ЛОР
- Окулист
- Эндокринолог
- Терапевт
- Гинеколог-репродуктолог
- Уролог
- Маммолог
- УЗИ
- Лабораторная диагностика
- Лечение артрозов. Синвиск
Директор — Фаттахова Роза Ахметовна
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: Проспект Химиков, д.16Г
- Телефон: 8 (8555) 43-78-78, 8-919-643-78-78
- Сайт: www.sodeistvie77.ru
Дата последнего обновления: 13.09.2018