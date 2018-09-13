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ООО Медицинский центр Содействие

Медицина, Частные клиники

Общая информация

Медицинский центр «Содействие» — многопрофильное медицинское учреждение.

Виды оказываемых услуг:

  • Невропатолог
  • Гастроэнтеролог
  • ЛОР
  • Окулист
  • Эндокринолог
  • Терапевт
  • Гинеколог-репродуктолог
  • Уролог
  • Маммолог
  • УЗИ
  • Лабораторная диагностика
  • Лечение артрозов. Синвиск

Директор — Фаттахова Роза Ахметовна


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: Проспект Химиков, д.16Г
  • Телефон: 8 (8555) 43-78-78, 8-919-643-78-78
  • Сайт: www.sodeistvie77.ru

Дата последнего обновления: 13.09.2018

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