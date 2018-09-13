ООО Клиника диализа
Общая информация
Компания «Клиника диализа» работает на рынке медицинских услуг более восьми лет. Предоставление гемодиализной помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью является приоритетным направлением деятельности клиник. Данная медицинская помощь оказывается амбулаторно и, согласно условиям государственно-частного партнерства, является бесплатной для пациентов. В соответствии с мировыми стандартами, компания проектирует, оборудует и запускает в эксплуатацию специализированные центры гемодиализа на территории различных регионов Российской Федерации.
Директор — Садыков Ринат Илдусович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Ак. Королёва, д. 4А
- Телефон: 8 (843) 563-20-97
- Email: info@kcmhd.ru
- Сайт: www.kcmhd.ru/kazan
Дата последнего обновления: 13.09.2018