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ООО Клиника диализа

Общая информация

Компания «Клиника диализа» работает на рынке медицинских услуг более восьми лет. Предоставление гемодиализной помощи пациентам с хронической почечной недостаточностью является приоритетным направлением деятельности клиник. Данная медицинская помощь оказывается амбулаторно и, согласно условиям государственно-частного партнерства, является бесплатной для пациентов. В соответствии с мировыми стандартами, компания проектирует, оборудует и запускает в эксплуатацию специализированные центры гемодиализа на территории различных регионов Российской Федерации.

Директор — Садыков Ринат Илдусович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул. Ак. Королёва, д. 4А
  • Телефон: 8 (843) 563-20-97
  • Email: info@kcmhd.ru
  • Сайт: www.kcmhd.ru/kazan

Дата последнего обновления: 13.09.2018

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