АО ЦемМаркет

Общая информация

АО «ЦемМаркет» является официальным представителем Холдинга ОАО «Мордовцемент» и осуществляет свою деятельность на территории Республики Татарстан. С декабря 2014 года предприятия ОАО «Мордовцемент» вошли в состав холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп»

В декабре 2011 года АО «ЦемМаркет» открыл собственный производственный комплекс по перевалке цемента, который занимает около двух гектаров площади. База является независимой и имеет собственные железнодорожные пути, перевалочную базу, склады для хранения цемента и сухих строительных смесей, открытые площадки для складирования продукции, автомобильные, железнодорожные весы и пр. Комплекс снабжен современным высокотехнологичным немецким оборудованием.



В 2016 году был открыт многофункциональный торгово-логистический комплекс холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп» «ЦемМаркет». Комплекс позволяет одномоментно хранить цемент объемом более 20 тыс. т, суточная отгрузка цемента — 2,5 тыс. т, объем отгрузок цемента — 50 тыс. цемента в месяц.

Площадь склада тарированной продукции — 2,1 тыс. кв. м, объем склада — 300 тыс. мешков, возможность отгрузки — 10 тыс. мешков в сутки, есть возможность единовременной разгрузки трех вагонов. Узел отгрузки навального цемента в автоцементовозы — 6 силосов общим объем 5 тыс. т, скорость наполнения склада — 200 т в час, скорость погрузки цемента — 12 машин в час. Протяженность собственных железнодорожных путей составляет более 1,1 километра.

Генеральный директор — Елисеев Алексей Васильевич



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