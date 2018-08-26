ООО УРС Торговый дом

Общая информация

ООО «УРС Торговый Дом» — создано в 2003 году, за 10 лет своего существования общество значительно расширило торговую сеть и увеличило объем продаж.

Основная деятельность компании – обеспечение нефтяников и населения Юго-востока Республики Татарстан товарами народного потребления. Приоритетным направлением развития торговли и общественного питания для ООО «УРС-ТД» является ориентация на национальные традиции. Цель — создание национальной торговой сети, оказание поддержки местным производителям.

ООО «УРС — Торговый Дом» занимает значительное место среди торговых компаний г. Альметьевска и юго-востока Татарстана.

Структура ООО «УРС-Торговый Дом» :

• 45 торговых предприятий, которые расположены в городах Альметьевске, Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Нурлате, в рабочих поселках Актюба, Карабаш, Джалиль; (региональная сеть супермаркетов «Шатлык». Первый супермаркет «Шатлык» был открыт в июне 2009 году в Альметьевске).

• Торгово-развлекательный центр «Панорама» (открыт в апреле 2007 г.);

• Гостиница «Нефтяник»;

• Офисный центр на ул. Шевченко.

Генеральный директор — Камалов Марат Мархатович



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