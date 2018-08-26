ООО УРС Торговый дом
Общая информация
ООО «УРС Торговый Дом» — создано в 2003 году, за 10 лет своего существования общество значительно расширило торговую сеть и увеличило объем продаж.
Основная деятельность компании – обеспечение нефтяников и населения Юго-востока Республики Татарстан товарами народного потребления. Приоритетным направлением развития торговли и общественного питания для ООО «УРС-ТД» является ориентация на национальные традиции. Цель — создание национальной торговой сети, оказание поддержки местным производителям.
ООО «УРС — Торговый Дом» занимает значительное место среди торговых компаний г. Альметьевска и юго-востока Татарстана.
Структура ООО «УРС-Торговый Дом» :• 6 обособленных торговых предприятий;
• 45 торговых предприятий, которые расположены в городах Альметьевске, Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Нурлате, в рабочих поселках Актюба, Карабаш, Джалиль; (региональная сеть супермаркетов «Шатлык». Первый супермаркет «Шатлык» был открыт в июне 2009 году в Альметьевске).
• Торгово-развлекательный центр «Панорама» (открыт в апреле 2007 г.);
• Гостиница «Нефтяник»;
• Офисный центр на ул. Шевченко.
Генеральный директор — Камалов Марат Мархатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Некрасова, 71
- Телефон: (8553) 43-49-77
- Email: info@urs-td.ru
- Сайт: urs-td.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2018