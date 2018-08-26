ООО Торговый дом ТЭМ
Общая информация
ООО «Торговый дом «ТЭМ» было образовано в 2009 году и выполняло роль единого продавца всей продукции, которую изготавливали предприятия, входящие в состав ЗАО «Холдинговая компания «Татэлектромаш». После нескольких реорганизаций под прежним названием действует НПО «Татэлектромаш», а «Торговый дом «ТЭМ» и производственные базы холдинга были переведены в АО «Холдинговая компания „ТЭМПО“.
В холдинг „ТЭМПО“ входят 6 производственных предприятий: Завод транспортного электрооборудования, производственная торгово-финансовая компания «Технотрон», Набережночелнинский трубный завод, Камский металлургический комбинат, Камский завод металлоконструкций и Набережночелнинский завод «Технотрон-Метиз».
Торговый Дом «ТЭМ» на сегодняшний день является сбытовой структурой холдинговой компании «ТЭМПО» и осуществляет оптовые продажи готовой продукции предприятий холдинга на внутренний рынок и на экспорт в страны Ближнего и Дальнего Зарубежья. Партнерами торгового дома являются ведущие машиностроительные и нефтегазовые предприятия, заводы металлоконструкций, металлоторговые компании. ТД «ТЭМ» имеет представительства в городах Волгоград, Екатеринбург, Астана (Казахстан), Минск (Беларусь).
Услуги и решения
Основная задача ТД «ТЭМ» – реализация продукции предприятий холдинга и управление продажами на экспорт. В рамках реализации данной задачи клиентам компании предлагаются:
- комплексные решения по заключению контрактов на поставку
- контроль сроков изготовления и комплектации заказа
- подбор оптимальных условий поставки и времени доставки
- индивидуальный подход при формировании и согласовании условий заказа
ТД «ТЭМ» поставляет стальные трубы, сварные балки, арматуру, метизную продукцию на рынки России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Монголии, Болгарии. Компании из стран Боснии и Герцеговины, Гонконга, Ирана, ЮАР заключили контракты на поставку электротранспортного оборудования.
В состав компании ТД «ТЭМ» входит отдел маркетинга и рекламы, задачами которого являются разработка маркетинговых решений по освоению перспективных рынков сбыта и ассортименту реализуемой продукции, осуществление рекламно-информационной поддержки деятельности предприятий холдинговой компании «ТЭМПО».
Генеральный директор — Русаков Юрий Валентинович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423800, РТ, г. Набережные Челны, Промзона, ул. Моторная, кор. 38
- Телефон: (8552) 20-21-33
- Email: td@ntz-tempo.ru
- Сайт: тэмпо.рф
Дата последнего обновления: 26.08.2018