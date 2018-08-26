ООО Торговый дом Камилла

Общая информация

ООО «ТД «Камилла» основано в апреле 2002 года. Учредитель ООО «Оптовик» (сеть продовольственных гипермаркетов «ЭССЕН»). С момента организации торговой сети работа была направлена на один из самых востребованных форматов — «магазин у дома». Развитие сети сопровождалось с активным строительством собственных зданий.

За время работы компании были открыты более 50 магазинов торговой площадью от 200 до 1200 кв.м. Современный логистический центр размещен на 4000 кв.м.

С 2002 по 2007 год торговая сеть развивалась в городе Набережные Челны. С 2008 года для развития сети были выбраны близлежащие экономически значимые города Нижнекамск, Заинск, Менделеевск.

В 2016 году сеть объединяла 54 магазина «Камилла» в формате «у дома».

В состав группы входят также сеть детских кафе, сеть спортивных клубов, аптек, логистический центр и учебный центр по подготовке персонала.

Генеральный директор — Мурин Рафаэль Дмитриевич



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