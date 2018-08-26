ООО Торговый дом Камилла
Общая информация
ООО «ТД «Камилла» основано в апреле 2002 года. Учредитель ООО «Оптовик» (сеть продовольственных гипермаркетов «ЭССЕН»). С момента организации торговой сети работа была направлена на один из самых востребованных форматов — «магазин у дома». Развитие сети сопровождалось с активным строительством собственных зданий.
За время работы компании были открыты более 50 магазинов торговой площадью от 200 до 1200 кв.м. Современный логистический центр размещен на 4000 кв.м.
С 2002 по 2007 год торговая сеть развивалась в городе Набережные Челны. С 2008 года для развития сети были выбраны близлежащие экономически значимые города Нижнекамск, Заинск, Менделеевск.
В 2016 году сеть объединяла 54 магазина «Камилла» в формате «у дома».
В состав группы входят также сеть детских кафе, сеть спортивных клубов, аптек, логистический центр и учебный центр по подготовке персонала.
Генеральный директор — Мурин Рафаэль Дмитриевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423831, РТ, г. Набережные Челны, проспект Сююмбике, 39, (25/18а)
- Телефон: (8552) 35-56-11, 8 -800-200-24-88 (круглосуточно)
- Email: info@tdkamilla.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2018