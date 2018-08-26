ООО Торговый дом Агат

Общая информация

Компания ООО «ТД «Агат» с 1998 года занимается поставками продуктов питания и бытовой химии: начало было положено продажей в розницу как сеть магазинов «Боровецкое» в Набережных Челнах. В 2004 году в Автограде ТД «Агат» открыл первый оптово-розничный склад продуктов питания и бытовой химии.

Сегодня «Агат» – это сеть складов-магазинов, работающих по системе Cash&Carry, которая представлена в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Чистополь, Ижевск, Сарапул, Бугульма, Азнакаево, Чебоксары. Площадь более 3000 кв.м с ассортиментом свыше 15000 наименований продуктов питания, бытовой химии и товаров хозяйственно-бытового назначения.

Генеральный директор — Хабибуллин Ришат Фоатович



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