ООО Торговый дом Агат
Общая информация
Компания ООО «ТД «Агат» с 1998 года занимается поставками продуктов питания и бытовой химии: начало было положено продажей в розницу как сеть магазинов «Боровецкое» в Набережных Челнах. В 2004 году в Автограде ТД «Агат» открыл первый оптово-розничный склад продуктов питания и бытовой химии.
Сегодня «Агат» – это сеть складов-магазинов, работающих по системе Cash&Carry, которая представлена в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Чистополь, Ижевск, Сарапул, Бугульма, Азнакаево, Чебоксары. Площадь более 3000 кв.м с ассортиментом свыше 15000 наименований продуктов питания, бытовой химии и товаров хозяйственно-бытового назначения.
Генеральный директор — Хабибуллин Ришат Фоатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423820, РТ, г. Набережные Челны, ул. Магистральная, 9
- Телефон: (8552) 707-303; 707-005
- Email: info@tdagat.ru
- Сайт: www.tdagat.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2018