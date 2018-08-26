ООО Техстрой

Общая информация

ООО «Техстрой» (до 2014 г. — ЗАО) основано в 2000 году. Первоначально предприятие специализировалось на сбыте трубной продукции ОАО «Казаньоргсинтез». В 2002 году «Техстрой» стал официальным дилером трубной продукции «Казаньоргсинтез».

В 2007 году было организовано собственное производство полиэтиленовых труб мощностью более 30 тысяч тонн в год. В основе производства заложено новейшее экструзионное оборудование компании Battenfeld-cincinnati, Германия. В 2011 году состоялся запуск двух новых линий по производству полиэтиленовых труб, в том числе первой в России линии для изготовления напорных полиэтиленовых труб диаметром 1400 и 1600 мм. А годом позже — линии по производству напорных полиэтиленовых труб диаметром от 20 до 63 мм мощностью 2 000 тонн в год. В 2013 году компания приобрела завод по производству полимерных труб и фитингов в Свердловской области. 2015 год — при совместном участии ГК «Техстрой» и Республики Ингушетия в феврале 2015 года в запущен в эксплуатацию 3-ий завод с производственной мощностью 18 тыс. тонн продукции в год.

Сегодня совокупные мощности ГК «Техстрой» составляют 68 тысяч тонн готовой продукции в год, из них 49 тысяч тонн — на казанском предприятии, что делает этот завод вторым по величине в РФ. Производство осуществляется на современном оборудовании немецкой компании Battenfeld Extrusionstechniks, южнокорейском и немецком сырье ПЭ100-KPIC, LyondellBasell, Sabic.

Ассортимент продукции ООО «Техстрой» насчитывает более 500 наименований. Основная продукция предприятия – полиэтиленовые трубы.

Напорные полиэтиленовые трубы диаметром от 20 до 1600 мм для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, температурой от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества.

Напорные полиэтиленовые трубы для газопроводов диаметром от 32 до 630 мм. В 2013 году ООО «Техстрой» был получен сертификат соответствия ГАЗСЕРТ, дающий право реализации продукции для нужд предприятий ОАО «Газпром».

Наряду с основной трубной продукцией компания «Техстрой» предлагает сопутствующие товары собственного производства и производства крупнейших российских и зарубежных компаний (ООО «Техстрой» — официальный дилер швейцарской компании Straub, немецкой компании Friatec, турецкой компании Turan Makina).

Компания «Техстрой» занимается не только эксклюзивной продажей полиэтиленовой продукции, но и предоставляет широкий перечень услуг, например –подземная бестраншейная прокладка магистральных трубопроводов для водоснабжения. «Техстрой» проводит ряд ремонтных и реконструкционных работ, связанных с полиэтиленовыми трубопроводами, транспортирующими жидкости, газ, нефтепродукты, а также являющимися частью дренажных систем и канализации. Строительство, в купе с комплектацией инженерных сетей и коммуникаций во всех регионах России, является одним из перспективных направлений деятельности компании.

Имеется развитая дилерская и филиальная сеть в городах Москва, Новосибирск, Новокузнецк, Пермь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Оренбург, Чебоксары, Киров, Ижевск.

ООО «Техстрой» имеет собственную базу, автомобильный парк, склады с необходимым складским оборудованием и техникой, лаборатории качества.

Генеральный директор — Алексеев Алексей Владимирович

Дата последнего обновления: