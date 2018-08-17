АО Теплоконтроль

Общая информация

АО «Теплоконтроль» — одно из крупнейших предприятий России, выпускающее широкую гамму высококачественной измерительной техники для различных отраслей промышленности, включая нефтяную и газовую индустрии.

Производственная компания АО «Теплоконтроль» начала свою историю в 1952 году. Сегодня продукция компании поставляется в различные отрасли, включая нефтяную и газовую индустрии. На заводе работает 500 человек, полный цикл производства размещён на 57.000 кв. м. производственных площадей и 3,7 гектарах земли.



Предприятие выпускает измерительные приборы для контроля давления, перепада давлений, измерения расхода, уровня, температуры жидких и газообразных сред, в том числе расхода пара, конденсата воды и других теплоносителей.

Выпускаемая продукция: преобразователи давления, температуры, манометры, мановакуумметры, тягомеры, напоромеры, диафрагмы, сосуды СКУР, термометры, гильзы защитные, реле потока, датчики уровня топлива, датчики температуры и др.

Приборы, выпущенные предприятием, работают на тепловых станциях, на химических, нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих и других предприятиях, на судах и самолетах, в жилых домах и котельнях, на автомобилях, т.е. практически в большинстве отраслей промышленности как России, так и промышленности других стран. Наиболее крупным покупателем является ПАО «Татнефть им. Шашина», выручка от продаж которому составляет более 45%.

Генеральный директор – Шамсеев Ильшат Ханифович

Председатель совета директоров – Гареев Тимур Махмутович



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