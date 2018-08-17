ООО Телекомпания Эфир

Общая информация

Телекомпания «Эфир» (ООО «Эфир») — одна из крупнейших негосударственных телевизионных компаний России. Сетевой партнер телеканала «Эфир» – российский федеральный канал «РЕН ТВ».

Телекомпания «Эфир» образована 15 апреля 1991 года. Тогда компания занималась строительством и эксплуатацией радиотелепередающих станций на территории Татарстана. Через год одним из первых в России «Эфир» получил лицензию на телевещание, началась трансляция программ, сначала трижды в неделю, а с февраля 1993 года ежедневно. Первый выход в эфир состоялся 8 июня 1992 года вместе с информационной программой «Город». Со временем программа стала визитной карточкой телеканала. С февраля 1993 года «Эфир» начал регулярное вещание. А в 1994 году были учреждены подразделения телекомпании в Набережных Челнах, Бугульме, Лениногорске, Нижнекамске и Чистополе.

«Эфир» один из ведущих телеканалов Казани. Его лидерство подтверждают и данные исследовательских компаний, предоставляющих результаты измерения телеаудитории. Согласно статистике, канал входит в тройку лидеров телевещания Казани. Среднесуточный охват «Эфира» по итогам 2016 года составил около 420 000 человек.



Канал вещает 24 часа в сутки. Телекомпания «Эфир» закупает сериалы, художественные фильмы, юмористические и научно-популярные передачи, производит собственные программы. Телекомпания представляет зрителям канала полный спектр телепрограмм. В сетке вещания – информационная программа «Город», криминальные новости «Перехват», интервью дня «Тема», «Прогноз погоды», утреннее информационно-развлекательное шоу «Новое утро», еженедельный дайджест для женщин «Fam TV», программа о здоровье «Обыкновенные рецепты здоровья».

«Эфир» — это телевизионный комплекс, который вещает не только в эфирной сети, но и на цифровом и кабельном телевидении. Телекомпания использует современную технику передачи качественного сигнала до зрителя. В свою очередь, эфирные студии оборудованы цифровыми студийными трактами, а оборудование обеспечено бесперебойным энергоснабжением.

В 1998, 2000 и 2008 годах «Национальная ассоциация телевещателей» признала «Эфир» лучшей телекомпанией года. Телеканал «Эфир» — неоднократный победитель профессиональной телевизионной премии «ТЭФИ-Регион». В январе 2015 телекомпания «Эфир» удостоена премии Правительства Российской Федерации в области СМИ «за многолетнее удержание лидерских позиций в региональном эфире».

Генеральный директор — Яхина Гульсия Фидаильевна

Председатель совета директоров группы компаний «Эфир» — Григорьев Андрей Парамонович

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