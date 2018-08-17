ООО Телекомпания Эфир
Общая информация
Телекомпания «Эфир» (ООО «Эфир») — одна из крупнейших негосударственных телевизионных компаний России. Сетевой партнер телеканала «Эфир» – российский федеральный канал «РЕН ТВ».
Телекомпания «Эфир» образована 15 апреля 1991 года. Тогда компания занималась строительством и эксплуатацией радиотелепередающих станций на территории Татарстана. Через год одним из первых в России «Эфир» получил лицензию на телевещание, началась трансляция программ, сначала трижды в неделю, а с февраля 1993 года ежедневно. Первый выход в эфир состоялся 8 июня 1992 года вместе с информационной программой «Город». Со временем программа стала визитной карточкой телеканала. С февраля 1993 года «Эфир» начал регулярное вещание. А в 1994 году были учреждены подразделения телекомпании в Набережных Челнах, Бугульме, Лениногорске, Нижнекамске и Чистополе.
«Эфир» один из ведущих телеканалов Казани. Его лидерство подтверждают и данные исследовательских компаний, предоставляющих результаты измерения телеаудитории. Согласно статистике, канал входит в тройку лидеров телевещания Казани. Среднесуточный охват «Эфира» по итогам 2016 года составил около 420 000 человек.
Канал вещает 24 часа в сутки. Телекомпания «Эфир» закупает сериалы, художественные фильмы, юмористические и научно-популярные передачи, производит собственные программы. Телекомпания представляет зрителям канала полный спектр телепрограмм. В сетке вещания – информационная программа «Город», криминальные новости «Перехват», интервью дня «Тема», «Прогноз погоды», утреннее информационно-развлекательное шоу «Новое утро», еженедельный дайджест для женщин «Fam TV», программа о здоровье «Обыкновенные рецепты здоровья».
«Эфир» — это телевизионный комплекс, который вещает не только в эфирной сети, но и на цифровом и кабельном телевидении. Телекомпания использует современную технику передачи качественного сигнала до зрителя. В свою очередь, эфирные студии оборудованы цифровыми студийными трактами, а оборудование обеспечено бесперебойным энергоснабжением.
В 1998, 2000 и 2008 годах «Национальная ассоциация телевещателей» признала «Эфир» лучшей телекомпанией года. Телеканал «Эфир» — неоднократный победитель профессиональной телевизионной премии «ТЭФИ-Регион». В январе 2015 телекомпания «Эфир» удостоена премии Правительства Российской Федерации в области СМИ «за многолетнее удержание лидерских позиций в региональном эфире».
Генеральный директор — Яхина Гульсия Фидаильевна
Председатель совета директоров группы компаний «Эфир» — Григорьев Андрей Парамонович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, г. Казань, ул. Пролетарская, 17
- Телефон: (843) 519-30-00, 519-30-09
- Email: efir@efir.kazan.ru
- Сайт: www.efir24.tv
Дата последнего обновления: 17.08.2018