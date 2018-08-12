АО Татнефтепром

Общая информация

АО «Татнефтепром» — одна из крупнейших малых нефтяных компаний в Татарстане по разработке трудноизвлекаемых залежей высокосернистой, парафиновой, высоковязкой нефти и её переработке.

История предприятия началась с 1 ноября 1988 года, когда на основании Постановления Совета Министров ТАССР в составе Татарского территориального лесотопливного производственного объединения «Татлестоппром» было создано производственное объединение по добыче и переработке нефти — ПО «Карабашнефть». Основной задачей предприятия стала разработка залежей нефти, не поддающихся извлечению традиционными методами.



АО «Татнефтепром» осуществляет разработку трех лицензионных месторождений: Ульяновское, Шереметьевское, Ивинское. Месторождения АО «Татнефтепром» расположены в четырех районах Республики Татарстан: Аксубаевский, Новошешминский, Нижнекамский, Черемшанский. Добыча производится силами нефтегазодобывающих управлений «Черемшаннефть», «Карабашнефть» и Зюзеевским нефтегазодобывающим промыслом.

Входящие в состав объединения предприятия выполняют сложный комплекс работ по эксплуатации небольших по запасам, но многочисленных месторождений, по промысловому сбору и транспортировке нефти, по подготовке и сдаче нефти, по переработке нефти, по ремонтному обслуживанию сооружений и оборудования, по энергетическому и материально-техническому обеспечению производства. Для обеспечения всей этой многогранной деятельности в составе объединения и НГДУ наряду с основными цехами имеются подсобно-вспомогательные и обслуживающие цеха и службы.

енеральный директор — Щелков Сергей Федорович

Председатель Совета директоров — Тахаутдинов Шафагат Фахразович



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