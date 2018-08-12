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АО Татнефтеотдача

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
АО Татнефтеотдача Фото: kazan.kp.ru

Общая информация

АО «Татнефтеотдача» – одна из малых нефтегазодобывающих компаний Татарстана. Основной вид деятельности — добыча нефти. С 2005 года входит в состав нефтяной компании «Альянс» (г. Москва). Позднее контроль перешел к управляющей компании ООО «УК „АЛРЕП“ (г. Москва)

Компания осуществляет разведку и добычу сырой нефти и попутного нефтяного газа на двух лицензионных участках — Елгинском и Степноозёрском месторождениях на территории РТ. Месторождения расположены на землях четырех административных районов РТ: Заинском, Тукаевском, Сармановском и Нурлатском. Месторождения относятся к числу сложных, 86,3% запасов являются трудноизвлекаемыми.

На конец 2016 года общество находилось на 2 месте по уровню добычи нефти и на 3 месте по запасам нефти среди малых нефтегазодобывающих предприятий Республики Татарстан.

Управляющий — Мингазов Рафаэль Рафисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9а
  • Телефон: (8553) 45-80-93, 45-80-92
  • Email: secretary@tatno.ru
  • Сайт: alrep.ru

Дата последнего обновления: 12.08.2018

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