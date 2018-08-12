АО Татнефтеотдача

Общая информация

АО «Татнефтеотдача» – одна из малых нефтегазодобывающих компаний Татарстана. Основной вид деятельности — добыча нефти. С 2005 года входит в состав нефтяной компании «Альянс» (г. Москва). Позднее контроль перешел к управляющей компании ООО «УК „АЛРЕП“ (г. Москва)

Компания осуществляет разведку и добычу сырой нефти и попутного нефтяного газа на двух лицензионных участках — Елгинском и Степноозёрском месторождениях на территории РТ. Месторождения расположены на землях четырех административных районов РТ: Заинском, Тукаевском, Сармановском и Нурлатском. Месторождения относятся к числу сложных, 86,3% запасов являются трудноизвлекаемыми.

На конец 2016 года общество находилось на 2 месте по уровню добычи нефти и на 3 месте по запасам нефти среди малых нефтегазодобывающих предприятий Республики Татарстан.

Управляющий — Мингазов Рафаэль Рафисович



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