АО Татнефтеотдача
Общая информация
АО «Татнефтеотдача» – одна из малых нефтегазодобывающих компаний Татарстана. Основной вид деятельности — добыча нефти. С 2005 года входит в состав нефтяной компании «Альянс» (г. Москва). Позднее контроль перешел к управляющей компании ООО «УК „АЛРЕП“ (г. Москва)
Компания осуществляет разведку и добычу сырой нефти и попутного нефтяного газа на двух лицензионных участках — Елгинском и Степноозёрском месторождениях на территории РТ. Месторождения расположены на землях четырех административных районов РТ: Заинском, Тукаевском, Сармановском и Нурлатском. Месторождения относятся к числу сложных, 86,3% запасов являются трудноизвлекаемыми.
На конец 2016 года общество находилось на 2 месте по уровню добычи нефти и на 3 месте по запасам нефти среди малых нефтегазодобывающих предприятий Республики Татарстан.
Управляющий — Мингазов Рафаэль Рафисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, РТ, г. Альметьевск, ул. Шевченко, 9а
- Телефон: (8553) 45-80-93, 45-80-92
- Email: secretary@tatno.ru
- Сайт: alrep.ru
Дата последнего обновления: 12.08.2018